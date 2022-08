Frederic Mbassa deixa conselho directivo do Instituto do Desporto e da Juventude

​O Governo deu por finda na quinta-feira a comissão de serviço de Fréderic Mbassa, no cargo de presidente do conselho directivo do Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ).

A informação está oficializada no Boletim Oficial (B.O.) da quarta-feira, 04 de Agosto, ressaltando que foi “a pedido do mesmo”.

O primeiro director técnico do IDJ deixou de ocupar o cargo ,esta quinta-feira, de acordo com o B.O., “a presente resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e produz efeitos a partir do dia 01 de Agosto”.

Frederic Mbassa tinha sido empossado a 15 de Junho de 2020 como o primeiro presidente do conselho directivo do IDJ, numa equipa constituída pelos vogais executivos Manuel Graciano Barros e Ivanilda Reis, para as áreas do Desporto e da Juventude, respectivamente.

Nessa altura, o já agora então presidente do conselho directivo do IDJ prometia trabalhar na regulamentação da orgânica junto com a tutela e com as federações, associações regionais e clubes e associações juvenis para melhor decidirem os caminhos a trilhar no desporto e na juventude.