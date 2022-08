Cabo Verde participa com três atletas no Coimbra Sénior European Cup 2022 de judo

Cabo Verde participa com três atletas no Coimbra Sénior European Cup 2022 de judo

Cabo Verde vai estar representado no Coimbra Sénior European Cup 2022, prova de Judo que se realiza nos dias 27 e 28 do corrente em Portugal, pelos judocas Djamila Correia e Silva, Edu Semedo e Evenilde Mendes.

Claudino Semedo, 81Kg, inicia a prova diante do português Pedro Raposo, Djamila Silva defronta a espanhola Lanza Chacoris Paula na categoria -52 Kg, ao passo que Evenilde Mendes vai lutar com a dinamarquesa Bouju Si em -57Kg. O Coimbra Sénior European Cup 2022 vai contar com o concurso de 135 judocas, dos quais 80 masculinos e 55 femininos, representando 22 países e quatro continentes. De acordo com a organização, a União Africana de Judo participa neste evento com quatro atletas em representação de dois países, a Judo União da Ásia com 34 judocas de dois países, a União Europeia de Judo com 93 lutadores de 15 nações, ao passo que a Confederação Pan-americana de Judo entra neste combate com quatro judocas de três países. A prova vai ser disputada nos géneros masculinos (dos -60 a +100 quilogramas) e femininos nos escalões de (- 48 Kg a +78Kg).

