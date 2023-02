Vice-campeão do mundo de xadrez em Cabo Verde

O Grande Mestre (GM) inglês, Nigel Short, na qualidade de Director para o Desenvolvimento da FIDE (Federação Internacional de Xadrez), visitará Cabo Verde de 9 a 13 de Fevereiro próximos.

Nigel Short é uma grande figura do xadrez mundial estando previsto aterrar no Aeroporto Cesária Évora, em S. Vicente, ao fim da tarde de dia 9 de Fevereiro.

Ainda neste dia terá um encontro, na sede da Federação Cabo-verdiana de Xadrez (FCX), com toda a equipa do executivo Federativo.

No dia seguinte, a partir das 15:00 horas, está prevista um encontro, na Câmara Municipal de S. Vicente, com o vereador do Desporto da autarquia são-vicentina, seguindo-se uma visita aos clubes de xadrez de S. Vicente.

No sábado dia 11, na parte da manhã, Short terá a possibilidade de visitar algumas escolas do Mindelo, onde já se pratica a modalidade.

Ainda no sábado, a partir das 15:00 horas a sala de Conferências da Câmara do Comércio do Barlavento, acolherá uma Simultânea em que o vice-campeão mundial de 1993 defrontará 20 jogadores nacionais.

No dia 12, ao fim da tarde, Nigel Short viajará para a Cidade da Praia, estando previsto encontrar-se, ao início da noite, com xadrezistas da capital.

O último dia de visita ao nosso país, dia 13 de Fevereiro, ficou reservado para este alto Director da FIDE, encontrar-se com autoridades e individualidades do desporto nacional, estando já confirmado, às 9:15, um encontro com o ministro Adjunto do Primeiro Ministro para o Desporto e Juventude, Carlos Monteiro, e às 11:00 com a Presidente do Comité Olimpico Cabo-verdiano, Filomena Fortes.

Para as 15:00 está agendado um encontro com a Direcção do Desporto do IDJ.

Ao fim da tarde, o GM inglês embarcará para o Senegal, país que também irá visitar no âmbito das suas funções.

“É uma honra para o xadrez nacional esta visita de Nigel Short a Cabo Verde, certamente uma forma de reconhecimento da FIDE, pelo trabalho desenvolvido pela FCX, que tem granjeado elogios no organismo máximo do xadrez mundial e que demonstra a posição de destaque que Cabo Verde tem vindo a ocupar no seu seio”, lê-se na nota de imprensa divulgada esta tarde pela Federação Cabo-verdiana do Xadrez.

Nigel Short foi vice-campeão do mundo em 1993, derrotado (12,5 - 7,5) pelo então Campeão Mundial Gary Kasparov.

Para chegar a este match final de atribuição do título mundial, Short eliminou Jan Timmam e Anatoly Karpov.