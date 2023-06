Gil Teixeira vence David Mirulla e sagra-se campeão da segunda edição da Taça Cabo Verde

Gil Teixeira venceu este domingo, em Achada Igreja, no município de São Salvador do Mundo, o italiano David Mirulla e sagrou-se campeão da segunda edição da Taça Cabo Verde de Xadrez.

De acordo com os resultados desta competição, David Mirulla, do Clube Sportivo Mindelense, de São Vicente, ficou em segundo lugar, Célia Rodriguez (Sal), a única xadrezista do sexo feminino ficou em terceiro e Marlon Almeida (São Nicolau), em quarto, juntaram-se no pódio ao vencedor, que representava a região Santiago Norte.

Todos os oito xadrezistas receberam medalhas de participação, sendo que o primeiro lugar levou ainda para casa a taça de campeão e já tem “passaporte carimbado” para o campeonato nacional de xadrez.

A final prova, que vinha decorrendo desde 01 de Junho, foi realizada pela Federação Cabo-verdiana de Xadrez (FCX), em parceria com o Comité Olímpico de Cabo Verde e a Câmara Municipal de São Salvador do Mundo, e contou com participação de oito xadrezistas em representação de São Vicente, São Nicolau, Sal, Santiago Norte e Sul.

Em declarações à imprensa, o presidente da FCX, Francisco Carapinha, que lembrou que a prova decorreu durante dois meses e contou com 75 xadrezistas de quatro regiões desportivas, fez um balanço positivo da competição e elogiou o “fair-play” dos jogadores.

Por outro lado, destacou a descentralização do xadrez, lembrando que a primeira edição foi na Ribeira Grande, Santo Antão, e esta segunda em Achada Igreja, São Salvador do Mundo.

“A descentralização do xadrez é uma das coisas que a federação sempre preconiza, para que haja o desenvolvimento da modalidade em Cabo Verde”, reforçou, acrescentando que Cabo Verde é um dos países africanos em que mais se desenvolveu o xadrez.

Na ocasião, apontou o financiamento da modalidade e a insularidade do país como alguns constrangimentos, mas, no entanto, defendeu que “às vezes com pouco dinheiro se consegue fazer tudo, desde que haja vontade”.

Esta vontade, segundo Francisco Carapinha, falta a quem de direito, que não tem apoiado o desenvolvimento do xadrez, tendo atribuído este crescimento aos próprios jogadores.