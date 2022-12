​A semana passada, durante 5 dias, a Cidade da Praia recebeu a Fase Final do VI Campeonato Nacional Individual Absoluto.

Mais concretamente, de 7 a 11 de Dezembro, a sede da Federação Cabo-verdiana de Futebol, foi palco da sexta edição da prova rainha do xadrez nacional.

Nestes dias, oito xadrezistas, defrontaram-se entre si para apurar quem seria o rei do xadrez cabo-verdiano neste ano de 2022.

Mestre Mariano Ortega, não deixou os seus créditos em mãos alheias e, com naturalidade, no final da penúltima ronda já tinha garantido a reconquista do título, e por conseguinte passar a ser tricampeão nacional.

Como o próprio admitiu, a conquista do campeonato deste ano tornou-se mais fácil que o do ano transacto em que só na ultima ronda garantiu a vitória.

Para os outros lugares do pódio, houve que esperar pelo desfecho da derradeira partida, pois até ao fim houveram sempre incertezas quanto á classificação final.

Embora António David Anes, depois de ter vencido a sua ultima partida, tivesse garantido a 2.ª posição, já que mesmo em caso de igualde pontual, o que veio a acontecer, qualquer um dos critérios de desempate era-lhe favorável, o resultado da ultima partida foi essencial para a definição dos lugares seguintes da classificação final.

No final, a sorte sorriu a Gil Teixeira, que venceu essa ultima partida, permitindo-lhe classificar-se na 3.ª posição e relegando para o 6. lugar a Campeã Nacional Feminina, Célia Rodriguez.

Ao fim destas 7 longas rondas, classificação final ficou assim ordenada:

1. Mariano Ortega

7 pontos;

2. António David Anes

5 pontos;

3. Gil Teixeira

5 pontos;

4. José Carlos Vaz

4 pontos;

5. António Monteiro

2,5 pontos;

6. Célia Rodriguez

2,5 pontos;

7. Luís Barros

1,5 pontos;

8. Carlos Mőes

0,5 pontos;

Terminadas as partidas e o natural stress e emoção que elas provocaram, o evento terminou com a realização da Cerimónia de Encerramento que contou com a presença de S. Exª. O Ministro Adjunto do Primeiro Ministro para o Desporto e Juventude, Dr. Carlos Monteiro.

Depois de uma pequena actuação musical e, após a entrega, por parte da Federação Cabo-verdiana de Xadrez, de lembranças a patrocinador, parceiros e colaboradores, foi a consagração dos atletas com a entrega dos respectivos prémios.

O Pódio do CNIA 2022: David Anes, Mariano Ortega e Gil Teixeira

No final, um pequeno cocktail em que todos confraternizaram, concluindo-se que não houve vencidos e que o grande vencedor foi o xadrez, em mais este evento, classificado, pelos participantes, de muto bem organizado pela Federação Cabo-verdiana de Xadrez.

É de destacar a excelente colaboração que a Federação Cabo-verdiana de Futebol prestou a este evento, cedendo a sua casa para que fosse possível realizá-lo.

A casa dos Tubarões Azuis, durante os dias da competição, esteve á disposição da Federação Cabo-verdiana de Xadrez, contribuindo inegavelmente para o sucesso deste CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO, que se realizou pela primeira vez na cidade da Praia.

Para os organizadores, terminada mais uma bem organizada competição nacional de xadrez, neste caso a sexta edição do CNIA, tinham como palavra final:

Já está!

Ou seja, mais uma prova que encerrou com sucesso.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1098 de 14 de Dezembro de 2022.