Palmeira é o novo campeão nacional de futebol

A equipa do Grupo Desportivo Palmeira venceu hoje a Académica do Mindelo nas grandes penalidades e sagrou-se, pela primeira vez, campeão de Cabo Verde em futebol, sénior masculino.

A final foi disputada no Estádio Dau d’Segunda, na ilha do Maio.

Depois do empate a uma bola no tempo regulamentar e no prolongamento, Palmeira derrotou Académica por 7-6 nas penalidades e conquistou o troféu, o primeiro da sua história.