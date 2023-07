Mundial de Ciclismo: Emprofac e Vitafor apoiam atletas nacionais com suplementos alimentares

As empresas Emprofac e Vitafor juntaram-se para apoiar a Federação Cabo-verdiana de Ciclismo com suplementos alimentares destinados aos atletas nacionais que vão participar no Campeonato Mundial de Ciclismo, a ter lugar em Glasgow/Escócia, em Agosto.

Segundo uma publicação da Emprofac, a acção enquadra-se na política de responsabilidade social e incentivo ao desporto nacional, daí a decisão de abraçar este projecto com vista à concretização do “sonho” de Cabo Verde de participar num mundial de ciclismo. “É com grande orgulho que a Emprofac abraça este projecto”, sublinhou a mesma fonte, que realçou a parceria da Vitafor, a marca de suplementos alimentares “mais premiada e recomendada” pelos profissionais de saúde do Brasil, da qual é a distribuidora oficial em Cabo Verde desde 2019. Avançou que parte do donativo foi entregue hoje em mãos à vice-presidente da Federação Cabo-verdiana de Ciclismo (FCC), Ariana Rodrigues, para quem, o apoio chega em “muito boa hora”, apoiando “grandemente” os atletas na sua preparação física para o mundial que se aproxima. Cabo Verde vai participar no campeonato do mundo de ciclismo que decorre de 03 a 13 de Agosto, em Glasgow, na Escócia, sob o comando técnico do britânico Dave Savage. Esta vai ser a primeira participação da selecção nacional da modalidade num Mundial. Em Fevereiro, Cabo Verde conseguiu a nona posição no Campeonato Africano de Ciclismo de Estrada que teve lugar em Acra (Gana) e que contou com a participação de 20 países.

