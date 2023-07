​Seven Stars e Llana do Sal disputam final do nacional de futebol feminino

A equipa do Seven Stars, de Santiago Sul, venceu este sábado o Mindelense por 2-1 e garantiu a passagem à final do campeonato de Cabo Verde em futebol feminino, que se disputa na segunda-feira, 31, em São Vicente.

O Seven Stars vai disputar o título da época 2022-2023 com equipa do Llana, da ilha da Sal, que ostenta o troféu de campeã nacional.

Relativamente ao outro jogo da tarde de sábado, disputado no Estádio Adérito Sena, em São Vicente, o Seven Stars marcou primeiro, aos 13 minutos, por intermédio de Josiane Moreno, e, aos 46 minutos aumentou para 2-0, golo apontado por Josiane Lopes, resultado ao intervalo.

Na segunda parte, o Mindelense reduziu para 1-2, aos 78 minutos, por Alexandra, resultado final e que qualificou o Seven para a final.

Na noutra partida, da 5ª. e última jornada, a ADEC, de Santiago Norte, goleou Dorense, do Sal, por 5-0 com golos de Jussara de Pina, aos 23 e 36 minutos, Sandrine Martins, aos 36 e 68 minutos, e Norberta Monteiro, aos 85, que fechou o placar de 5-0.

A final do campeonato de Cabo Verde em futebol feminino disputa-se na segunda-feira, 31, às 15:30, no Estádio Adérito Sena, no Mindelo, e porá frente a frente as formações do Llana e do Sevem Stars.