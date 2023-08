Cabo Verde é 3° país com maior progresso no ranking da FIBA

A Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) galardoou a selecção de basquetebol de Cabo Verde com o 3º lugar na categoria de maior progresso do ranking da FIBA. A informação foi avançada pela Federação Cabo-verdiana de Basquetebol (FCBB).

Segundo a mesma fonte, no primeiro lugar ficou Guiné Conakri e seguida do Sudão do Sul.

A premiação aconteceu à margem do XXII Congresso da FIBA, que decorre desde ontem e durante dois dias (23 e 24 de Agosto) em Manila, capital das Filipinas, onde Cabo Verde participa junto com outras 159 Federações Nacionais de todo o mundo.

A distinção, segundo a FIBA deve-se ao grande feito do país por ter subido 36 posições no ranking da FIBA, ocupando agora o 64º lugar com 154.3 pontos no ranking mundial e 8.º em África, conforme a actualização daquela Federação, após as eliminatórias do Campeonato do Mundo da FIBA de 2023 – janela de Fevereiro de 2023.

Durante a entrega do prêmio, a FIBA enalteceu, igualmente o feito de Cabo Verde como a Nação mais pequena do Mundo que irá participar no Mundial, realçando que o país bateu o recorde anteriormente estabelecido por Montenegro na Copa do Mundo de 2019.

Neste XXII Congresso da FIBA, foram eleitos os novos membros do Conselho Central para o próximo ciclo 2023-2027, tendo o Xeque Saud Ali Al Thani eleito o novo Presidente da FIBA, por unanimidade, sucedendo Hamane Niang.

A selecção cabo-verdiana de basquetebol sénior masculina, como divulgado pela Inforpress, fará a sua estreia absoluta no Mundial da FIBA no sábado, 26, às 07h00 (hora de Cabo Verde), ante a equipa nacional da Geórgia, em partida a ser disputada na Okinawa Arena, no Japão.

De acordo com a calendarização divulgada pela organização do XIX Campeonato do Mundo de basquetebol, prova a ser disputada no Japão, na Indonésia e nas Filipinas, o conjunto de Cabo Verde, ficou colocado no Grupo F.

Cabo Verde volta a competir a 28 do mesmo mês, desta feita frente à sua congénere da Venezuela (17º ranking Mundial), para a segunda jornada, e termina a sua participação na fase de grupo, a 30 do corrente, ante os europeus da Eslovénia (sétimo do ranking mundial).

O Mundial da FIBA’2023, acontece entre 25 de Agosto e 10 de Setembro no Japão, na Indonésia e nas Filipinas.

A selecção de Cabo Verde de basquetebol qualificou-se, a 26 de Fevereiro deste ano pela primeira vez, para o Mundial da modalidade, evento que vai contar com a participação de 32 selecções.

Cabo Verde figura-se como um dos cinco países africanos a representar o continente no Mundial’2023, juntamente com o Sudão do Sul, Costa do Marfim, Egipto e Angola.

De acordo com o sorteio realizado sábado último, em Manila, o Grupo de Cabo Verde vai ficar sediado no Japão.