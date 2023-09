Boxe/Qualificação Paris’2024: Carina Varela, Bruno Fernandes e Admilson Carvalho passam à segunda fase

Os pugilistas internacionais cabo-verdianos Carina Varela e Bruno Fernandes, ambos residentes em França, e Admilson Carvalho, residente no país, qualificaram-se este domingo, em Dakar (Senegal) para a segunda fase do torneio olímpico de qualificação africana para Paris’2024.

De acordo com informações avançadas pelo Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC), Carina Varela e Bruno Fernandes venceram os seus combates, mas Lenick Fernandes (51Kg) e Elisandro Silva (57 Kg) ficaram pelo caminho.

Já a Federação Cabo-verdiana de Boxe (FCB) dá conta que Bruno Fernandes eliminou Christian Alim Thomas, da Serra Leoa e que Admilson Carvalho também passou à fase seguinte na categoria dos 63.5Kg.

Já o pugilista crioulo na categoria dos 80Kg Israel Nzewi ficou pelo caminho, de acordo com a FCB, ao perder o combate ante Gebhard Ipinge, da Namíbia.

A comitiva nacional é composta pelos atletas Davilson Morais (+92 Kg), Israel Nzewi (80 Kg) Bruno Fernandes (71 Kg), Admilson Carvalho (63,5 Kg) Elisandro Silva (57Kg), Lenick Fernandes (51 Kg), Ivanusa “Nancy” Moreira (66 Kg) e Carina Varela (60 Kg).

Para garantir a qualificação os pugilistas deverão conquistar em feminino as medalhas de prata ou ouro e para o masculino apenas o ouro garante a qualificação.

Organizado pela Task Force do Comité Olímpico Internacional com vista à qualificação dos atletas para a maior prova mundial, o torneio de qualificação africana decorre de 09 a 15 do corrente em Dakar.