O custo da viagem é de 45 mil escudos, conforme anunciou hoje a companhia área.

“Convocamos todos os adeptos a embarcarem connosco rumo a Abidjan, vamos juntos apoiar a nossa seleção nacional de futebol”, escreveu a TACV no Facebook.

O voo de partida está previsto para a próxima segunda-feira, 29, às 08h00 e o voo de regresso para terça-feira, 30, à 01h00.

Depois do empate desta segunda-feira, 22, contra o Egipto, Cabo Verde, na qualidade da selecção vencedora do Grupo B, volta a jogar a 29 do corrente, desta feita para os oitavos-de-finais.