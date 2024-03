FIFA revela tabela completa da 23ª Copa do Mundo a ser disputada em 2026

A FIFA revelou hoje a tabela completa da 23ª Copa do Mundo, a maior edição da história do mundial, com 104 jogos, envolvendo 48 selecções nacionais espalhadas por 16 cidades-sede em três países, Canadá, México e Estados Unidos.

O Estádio Azteca, da cidade do México, vai sediar o jogo de abertura na quinta-feira, 11 de Julho de 2026, com o México entrando em campo. Já o Estádio de Nova York e Nova Jersey terá a honra de receber a final da Copa do Mundo, sendo que a disputa pelo terceiro lugar será no Estádio de Miami, na véspera, dia 18 de Julho.

Com formato inédito, a Copa do Mundo FIFA de 2026 terá 48 equipas divididas em 12 grupos de quatro, sendo que os dois primeiros de cada grupo, juntamente com os oito melhores terceiros, se classificarão para as oitavas-de-final.

O novo formato estabelece que as selecções que chegarem à final, a ser disputada no domingo, 19 de Julho, terão que ter passado por oito jogos, um a mais que os disputados na última Copa do Mundo FIFA de 2022, no Catar.

As eliminatórias da região da África (CAF) para a Copa do Mundo da FIFA’26 que iniciaram em Novembro de 2023 termina em Novembro de 2025, sendo certo que pelo menos nove selecções africanas vão jogar a Copa do Mundo. E o continente ainda terá uma vaga no Torneio de Repescagem da FIFA.

A segunda fase da eliminatória africana colocará os quatro melhores segundos colocados em uma chave de mata-mata, de forma que o vencedor ganhe o direito de disputar as últimas duas vagas da Copa do Mundo no Torneio de Repescagem da FIFA.

O Torneio de Repescagem da FIFA terá seis selecções a disputar pelas duas últimas vagas na 23ª Copa do Mundo da FIFA, uma vez que a competição vai envolver duas equipes da Concacaf e uma equipe cada de AFC, CAF, CONMEBOL e OFC.

À luz do regulamento, as quatro selecções com classificação mais baixa no ranking da FIFA defrontam-se nas semifinais, ao passo que duas equipas com melhor classificação ficarão à espera para jogar a final. Os vencedores das duas finais da chave apuram-se à Copa do Mundo FIFA 26.

Relativamente à selecção de Cabo Verde de futebol, os Tubarões Azuis, partilham a liderança do Grupo D de qualificação Africana para o Mundial’2026, juntamente com Camarões e Líbia com quatro pontos cada em dois jogos, seguida de Angola (dois), Maurícias (um) e Essuatini (zero).