Governo promete continuar a apoiar selecção nacional de futebol

O primeiro-ministro recebeu esta manhã a selecção cabo-verdiana de futebol, em sinal de “valorização a dedicação, o esforço e o mérito excepcional demonstrado no CAN’2025”, tendo prometido todo o apoio institucional para que Cabo Verde atinja o Mundial’2026.

Em cerimónia realizada no Palácio do Governo, Ulisses Correia e Silva disse que o momento simboliza o reconhecimento em nome da Nação cabo-verdiana, tanto no país como na diáspora, pelo desempenho dos “Tubarões Azuis”, nome por que é conhecida a selecção de Cabo Verde, na maior prova continental, o CAN’2023, realizada em Janeiro e Fevereiro último, na Costa do Marfim.

Correia e Silva garantiu aos presentes que o Governo vai continuar a apoiar a selecção não só a nível da criação de condições para competir ao mais alto nível, mas também continuar a investir desde a base até ao desporto de competição, tendo aproveitado o momento para anunciar o lançamento esta semana das olimpíadas do desporto nacional, na ilha do Sal.

O chefe do Governo disse que “este feito notável”, de Cabo Verde no Campeonato Africano das Nações, CAN’2023 - atingiu os quartos-de-final - foi reconhecido pelos Presidentes e chefes de Estados de vários países, tendo referido que Cabo Verde supera a pequenez da sua dimensão com êxitos protagonizados no desporto por selecções de modalidades diferentes como futebol, basquetebol e andebol.

Considerou que a prestação das selecções de Cabo Verde tem ultrapassado de longe as quatro linhas, tendo em conta os reflexos alcançados a nível de Cabo Verde, da diáspora e mundial, sublinhando que tem contribuído para aumentar a notoriedade, a admiração e o respeito de vários países do mundo como Inglaterra, Itália, França ou Israel de entre muitos outros.

Nesta linha, exortou a todos os seleccionados a continuarem a transmitir aos mais jovens referências como valores e sentido de união, salientando que Cabo Verde apesar da sua pequenez territorial, é muito mais do dos 500 mil habitantes, dada a dimensão e a unidade da sua representatividade diaspórica.

Esta cerimónia aconteceu depois da selecção de futebol de Cabo Verde ter sido homenageada na noite de domingo no largo de Kebra Canela, onde recebeu um banho de multidão e logo na véspera do estágio para o torneio FIFA Series, a ser disputado na Arábia Saudita.

O FIFA Series realiza-se de 21 a 26 de Março na Arábia Saudita, e Cabo Verde partilha um grupo com as equipas nacionais de Camboja, Guiné Equatorial e a Guiana e é visto como “uma estratégia global da FIFA, no seu horizonte 2023-2027, onde a fase piloto arranca na janela de jogos internacionais, em Março de 2024”.

Com este intuito, a FIFA pretende apoiar as federações na organização de jogos amigáveis, envolvendo selecções nacionais de diferentes confederações, num único país, visando proporcionar às federações oportunidade de enfrentar selecções nacionais de outros continentes e oportunidades comerciais.