Paralímpicos: Heidiliene Oliveira vence a prova dos 100 metros de Grand Prix Series na Itália

A velocista paralímpica internacional cabo-verdiana Heidilene Oliveira ganhou no domingo, 24, a final da prova dos 100 metros do Grand Prix Series de Jesolo, na Itália, ao percorrer a distância em 14.76 segundos.

Já qualificada para os Jogos Paralímpicos Paris 2024 e Mundial da modalidade em França, Heidilene Oliveira, invisual T-12, passeou a sua classe no Estádio Comunale “A. Pichi” ao relegar a italiana Qiu Mei Yan para o segundo lugar com o tempo de 16.07 segundos, ficando o terceiro lugar ocupado pela dominicana Santana Manuela.

A dupla de São Vicente constituída por Heidilene Oliveira e o seu guia Jacinto Oliveira, voltaram a brilhar na prova dos 200 metros, ao classificar-se no segundo lugar com 36,25 segundos, competição que teve como grande vencedora uma atleta da indonésia, ficando o pódio completado por uma concorrente da Lituânia.

Nesta que foi a primeira internacionalização, deste ano, a selecção paralímpica foi ao World Para Athletics Grand Prix Series de Jesolo na Itália, com o principal objectivo de ganhar o ritmo competitivo, e preparar-se para o Campeonato do Mundo de 2024, no mês de Maio, e os Jogos Paralímpicos Paris 2024.

A comitiva cabo-verdiana é integrada ainda pelos atletas Marilson Semedo e Gracelino Barbosa.