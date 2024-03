Paralímpicos: Marilson Semedo classificou-se no segundo lugar da prova de lançamento do dardo na Itália

O atleta paralímpico internacional cabo-verdiano Marilson Semedo, já qualificado para os Jogos Paralímpicos Paris’2024 e Campeonato do Mundo da França, ficou este domingo no segundo lugar do Grand Prix Series de Jesolo (Itália) no lançamento de dardo.

Marilson Semedo, atleta com deficiência motora, F-47, lançou 36,25 meros na final disputada no Estádio Comunale “A. Pichi” , tendo sido suplantado apenas pelo indonésio Purwolaksono Fauzi com 45.03 metros. O pódio foi completado por Rojus Hamunas da Lituânia ao lançar 35.13 metros. O atleta do município de São Domingos, interior da ilha de Santiago, mostrou-se satisfeito com o feito, nesta que foi a primeira competição internacional de 2024, realçando que o resultado vai servir para projectar o futuro e as próximas competições deste ano. “Terminámos a nossa participação no Grand Prix Series de Jesolo, quero agradecer em primeiro lugar à minha treinadora Mariela Pita Aliaga, Paulo Tavares, e o mister Tiago, treinador do Gracelino Barbosa que esteve aqui connosco, agradecer ao comité Paralímpico de Cabo Verde, a Federação Cabo-verdiana de Desporto Adaptado, o Estádio Nacional e a todos aqueles que de uma forma e de outra contribuíram para esta participação”, afirmou Semedo.

