Cabo Verde fecha participação no FIFA Series com vitória (1-0) sobre Guiné Equatorial

A selecção cabo-verdiana de futebol fechou hoje a sua participação no torneio FIFA Series com um triunfo, por 1-0, sobre a Guiné Equatorial, numa partida realizada no estádio Abdullah Al Faisal, na cidade de Jeddah, na Arábia Saudita.

O único golo do jogo foi apontado aos 64 minutos por Jovane Cabral, aproveitando um excelente passe de Kevin Pina. Durante os 90 minutos Cabo Verde teve mais posse de bola mas, à excepção do golo, os lances de maior perigo pertenceram à formação adversária. A Guiné Equatorial que vinha de uma vitória sobre o Camboja por 2-0, ocupa a posição 79 no ranking da FIFA e no último Campeonato Africano das Nações (CAN ́2023) chegou aos oitavos-de-final, onde foi eliminada pela Guiné-Conacry. De referir que no jogo de estreia, realizado na última quinta-feira, 21, Cabo Verde venceu a Guiana por 1-0, numa partida em que os jogadores cabo-verdianos "pecaram" no capítulo da finalização. Nesta competição, o seleccionador nacional, Bubista, convocou 23 jogadores e promoveu três estreias [primeira internacionalização], sendo eles os laterais Wagner Pina (Estoril Praia – Portugal) e Jojó (Paços de Ferreira - Portugal) bem como do Dailon Livramento (MVV – Países Baixos). Já o lateral-esquerdo Léla (Académica do Mindelo), único jogador residente na lista dos convocados, não saiu do banco dos suplentes nos dois jogos realizados. Após a participação no FIFA Series, a selecção de Cabo Verde volta a competir no próximo mês de Junho para defrontar os Camarões e a Líbia, referentes ao grupo D das eliminatórias africanas para o Mundial 2026. A competição, promovida pelo organismo máximo do futebol mundial, realiza-se de 21 a 26 de Março na Arábia Saudita e Cabo Verde partilha o grupo com as equipas nacionais de Camboja, Guiné Equatorial e Guiana. A FIFA Series é uma estratégia global da FIFA, no seu horizonte 2023-2027, para apoiar as federações na organização de jogos amigáveis, envolvendo selecções nacionais de diferentes confederações, num único país, visando proporcionar às federações oportunidade de enfrentar selecções nacionais de outros continentes e oportunidades comerciais. 𝗢𝗻𝘇𝗲 de Cabo Verde: Josimar Dias 'Vozinha' (GR), Jojó, Pico, Logan Costa, Patrick Andrade, João Paulo Fernandes, Jovane Cabral, Deroy Duarte, Kevin Pina, Ryan Mendes (C) e Carlos Fortes. Jogaram ainda: Dailon Nascimento, Hélio Varela, Diogo Mendes e Wagner Pina. 𝗧𝗿𝗲𝗶𝗻𝗮𝗱𝗼𝗿: Pedro Brito "Bubista".

