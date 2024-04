Ministro enaltece importância da actividade física como “veiculo fundamental” de promoção da paz

​O ministro do Desporto, Carlos Monteiro, enalteceu hoje, na cidade da Praia, a importância da actividade física como “veiculo fundamental” para a promoção da paz e da igualdade. Carlos Monteiro fez esta afirmação em declarações à Inforpress, à margem da terceira edição do “Open Day”, realizado no Estádio Nacional para assinalar o Dia Mundial da Actividade Física e o Dia Internacional do Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz.

“Pretendemos passar uma mensagem ao país e ao mundo de que é através das crianças, adolescentes e jovens que podemos fazer melhor do que se fez até hoje a nível mundial”, acrescentou o ministro. O ministro reiterou que o lema internacional deste dia foi instituído para o reconhecimento do desporto como um veiculo fundamental para a promoção da paz e desenvolvimento equitativo a nível social, económico e cultural. O “Open Day” foi realizado pelo Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ), para o Programa Nacional de Actividade Física e Saúde – “Mexi Mexe”, visando sensibilizar e incentivar a prática da actividade física às pessoas de todas as idades a adoptarem um estilo de vida mais activo e saudável.

