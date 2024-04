Samuel Freire vence prova dos 10 Km em Portugal

​O fundista internacional cabo-verdiano, Samuel Freire, sagrou--se sábado campeão de Portugal ao vencer a prova de estrada dos 10 Km sénior, com o tempo de 28 minutos, 28 segundos e 93 centésimos.

O atleta de São Lourenço dos Órgãos, interior de Santiago, residente em Portugal, onde representa o Vitória de Setúbal, bateu toda a concorrência, ao relegar Samuel Barata do Sport Lisboa e Benfica para o segundo lugar (28:37:31) e João Pereira do Sporting do Braga para a terceire posição (29:27:93).