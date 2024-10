Atletismo: Samuel Freire volta a competir pelo Sporting Clube de Portugal

O atleta internacional cabo-verdiano Samuel Freire, que recentemente representou Cabo Verde nos Jogos Olímpicos Paris’2024, anunciou hoje o seu regresso ao Sporting Clube de Portugal, depois de três anos em Setúbal.

“É com enorme alegria que anuncio o meu regresso ao grande clube do Sporting. Já se passaram alguns dias desde este momento, mas não poderia deixar de expressar a minha gratidão a todos aqueles que sempre acreditaram em mim e no meu trabalho”, realçou o atleta na sua comunicação.

Campeão de Portugal de corta-mato nos 10 Km, Samuel Freire, atleta originário de São Lourenço dos Órgãos, interior de Santiago, residente nos últimos anos em Portugal, é recordista nacional da maratona com o tempo de 02 horas 11 minutos e 01 segundo, proeza alcançada na 39ª Maratona de Sevilha (Espanha) e que selou a sua qualificação para Jogos Olímpicos Paris’2024 por quota de universalidade.

Detém ainda o “record” de Cabo Verde nos 5.000 metros, alcançado no “Meeting” de Bruxelas (Bélgica), em Maio último, com a marca de 13 minutos, 55 segundos e 36 centésimas.

É ainda recordista nacional dos 1.500 metros com o tempo de 03 minutos, 45 segundos e 94 centésimos, alcançados em Bilbao (Espanha), em Junho de 2017.