Boxe: Nancy Moreira conquista medalha de prata no ‘African Cup’ na África do Sul

A pugilista internacional cabo-verdiana Nancy Moreira perdeu no domingo, 21, a final do ‘Mandela African Boxing Cup’, disputado na cidade de Durban, África do Sul, diante da concorrente da RD Congo, e ficou com a medalha de prata.

“Combate decisão dividido, que foi à revisão, e a vitória sorriu para a minha adversária. Não estou tão feliz como desejava, mas satisfeita pelo percurso de superação. Estou lesionada do ombro desde o apuramento olímpico, não tem sido fácil, mas graças a competência da minha médica Leila Marques, do programa olímpico, consegui estar quase a 100%”, escreveu a pugilista na sua primeira reacção. “Sem dúvida, orgulhosa do meu percurso e agradeço a todos que estão comigo nesta incrível jornada”, sublinhou esta Bolseira de Solidariedade Olímpica para Paris’2024 que para chegar à final tinha triunfado em dois combates. Primeiramente eliminou uma atleta do Quénia, para nas meias-finais ultrapassar a oponente do Ruanda nos 66 quilogramas. Cabo Verde esteve ainda representado nesta prova realizado de 15 a 21 do corrente pelo pugilista Bruno Fernandes, que se estreou na sexta-feira, 19, com uma derrota diante de Mbiya Kulenguluke, na categoria de menos 71 quilogramas. Os dois atletas estiveram acompanhados pelo treinador Jorge Silva.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.