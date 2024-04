IDJ lamenta falecimento de Ildo do Rosário, ícone do voleibol cabo-verdiano

O Instituto do Desporto e da Juventude manifestou hoje, em nota de pesar, a sua consternação pelo “falecimento de Ildo do Rosário, uma figura emblemática e inspiradora que deixou um legado extraordinário no desenvolvimento do voleibol” em Cabo Verde.

“A dedicação incansável e a paixão ardente de Ildo pelo desporto foram verdadeiramente contagiantes, deixando uma marca indelével na comunidade do voleibol cabo-verdiano. Sua energia vibrante e seu compromisso com a excelência serviram de exemplo para todos nós”, anota a missiva. Neste momento de luto, lê-se nesta nota de pesar, “prestamos nossas mais sinceras condolências à família, amigos e colegas de Ildo. Que seu espírito visionário e sua memória inspiradora permaneçam vivos em nossos corações, alimentando nossa determinação em continuar honrando seu legado. Descanse em paz, Ildo do Rosário”. Ildo Emanuel do Rosário, 65 anos, natural de São Vicente, nasceu no dia 05 de Janeiro de 1959, tendo estudado no Liceu Ludgero Lima, onde praticou várias modalidades desportivas, destacando-se no basquetebol de São Vicente e de Cabo Verde como um dos melhores jogadores da sua geração. Após o término da sua formação secundária, rumou para São Nicolau, onde foi professor e treinador do Atlético local. Vagui fez a sua formação superior em Cuba e, após o seu regresso, foi colocado em Santo Antão onde fixou residência até à sua morte e onde leccionou, na Escola Secundaria Suzete Delgado, as disciplinas de Educação Física e Educação Artística. É referenciado como um activista desportivo que participou na implementação e desenvolvimento de várias modalidades desportivas em Santo Antão e foi treinador de futebol dos clubes Rosariense e Beira-Mar.

Vítima de doença, Ildo do Rosário, também conhecido como Vagui, morreu no Hospital Baptista de Sousa (HBS), em São Vicente e deixa esposa e quatro filhas.

