Cabo Verde conquista uma medalha de ouro e duas de prata nos Jogos das Ilhas na Córsega

A jovem promessa do atletismo cabo-verdiano Marina Delgado, de Santo Antão, revalidou quarta-feira, 22, o título de campeã dos 1.500 metros, nos Jogos das Ilhas, que estão a decorrer na Córsega (França), até terça-feira, 28.

A atleta da Escola Secundária Suzete Delgado venceu assim a primeira medalha de ouro para Cabo Verde nestes jogos da Córsega, competição na qual o país conquistou ainda mais duas medalhas de bronze.

Uma na prova dos 100 metros, pela jovem, Jeisilene Monteiro, da Escola Secundária Olavo Moniz, da ilha do Sal, e a outra nos 400 metros atribuída a Silvanilda Gomes, também da Escola Secundária Suzete Delgado.

Cabo Verde participa na XXIV edição dos Jogos das Ilhas, na Córsega (França) com selecções baseada nos alunos vencedores da II edição das Olimpíadas do Desporto Escolares (Sal’2024) nas modalidades do atletismo e basquetebol 3x3.

A delegação nacional, ao que apurou a Inforpress, participa nesta competição destinada à categoria sub-16 com 24 elementos, dos quais 18 atletas, sendo dez femininas e oito masculinos, três treinadores, um fisioterapeuta, um chefe de missão e um membro oficial.

O projecto Jogos das Ilhas visa a promoção do desporto no seio da juventude insular, como factor de integração e de coesão social, sensibilizando-a para os domínios da vida associativa, da solidariedade, do respeito mútuo e da cidadania, bem como difundir o espírito olímpico entre a juventude.

Os Jogos das Ilhas asseguram os princípios fundamentais do fair-play, no sentido de possibilitar o encontro entre jovens de origens diferentes, mas que têm como denominador comum a insularidade.