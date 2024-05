Jogos das Ilhas: Cabo Verde joga hoje as meias-finais do basquetebol 3x3 feminina na Córsega

A selecção cabo-verdiana feminina de basquetebol sub-16 de 3x3 joga hoje as meias-finais da XXIV edição dos Jogos das Ilhas 2024, após a vitória frente à equipa anfitriã da Córsega.

A partida está marcada para às 09:45 no complexo desportivo Prunello Porto Vecchio Mario Litrico, frente à equipa das ilhas Canárias.

À mesma hora, no Estádio Claude Papi, os atletas Marina Delgado e Alerson Silva, da Escola Secundária Suzete Delgado (Santo Antão) e os atletas Sandro Lopes, da Escola Secundaria Regina Silva e Fabiana Vieira, da Escola Básica e Secundária Olavo Moniz (Sal), disputam as provas dos 3.000 metros e salto em altura, respectivamente.

Cabo Verde já conta com uma medalha de ouro e duas de prata conquistada nestes jogos pelas atletas Maria Delgado, da Escola Secundária Suzete Delgado, nos 1.500 metros e Jeisilene Monteiro, da Escola Secundária Olavo Moniz, da ilha do Sal, nos 100 metros e Silvanilda Gomes, também da Escola Secundária Suzete Delgado, nos 400 metros, respectivamente.

Cabo Verde participa na XXIV edição dos Jogos das Ilhas, na Córsega (França) com selecções baseada nos alunos vencedores da II edição das Olimpíadas do Desporto Escolar – Sal’2024, nas modalidades do atletismo e basquetebol 3x3.