Seven Stars conquista quarto título consecutivo em Santiago Sul

​A equipa do Seven Stars conquistou hoje o quarto título consecutivo do campeonato de futebol sénior feminino de Santiago Sul, quando faltam duas jornadas para o término da competição.

Este título foi conquistado em jogos da oitava jornada, realizado no Estádio da Várzea, em que os Seven Stars golearam o Bayer por 7-1, com golos de Vársénia (2), Camoca, Baíta (2) e Josina (2).

O golo solitário da formação do Bayer, que ocupa a quinta e penúltima posição, foi apontado por Nádia.

As meninas do Seven Stars somam 24 pontos, com pleno de vitórias em oito jogos, mais seis que os Black Panthers.

Desta forma, os Seven Stars beneficiam do critério de confronto directo em caso de igualdade pontual na última jornada, visto que venceram os dois jogos contra os Black Panthers.

Nos outros jogos desta oitava jornada, o Vila Nova venceu o Delta por 2-1 enquanto que os Black Panthers golearam o Kumunidadi por 4-0.

Resultados dos jogos da oitava jornada:

Sábado, 06: Vila Nova 2 – Delta 1 e Kumunidade 0 - Black Panthers 4;

Domingo, 07: Seven Stars 7 – Bayer 1.

Na classificação, os Seven Stars (campeões) lideram com 24 pontos, seguidos pelo Black Panthers (18 pontos), Vila Nova (15 pontos), Delta (sete pontos), Bayer (quatro pontos) e Kumunidadi (três pontos).