São Vicente contará ainda este mês com um Centro de Alto Rendimento

​São Vicente contará ainda este mês com um centro de alto rendimento. Informação avançada pela Administradora da Juventude do Instituto do Desporto e da Juventude, Mónica Vicente, numa conferência de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira para apresentar o primeiro Campeonato Nacional Militar nas modalidades de Boxe, Judo e Atletismo que acontece de 25 a 30 de Setembro na capital do país

Segundo a Administradora do IDJ, o centro vai contribuir para a preparação de jovens em diferentes modalidades desportivas. “A abertura do Centro de Alto Rendimento, prevemos que seja ainda este mês, na ilha de São Vicente, em Mindelo, que irá contribuir também para a preparação dos jovens nas diferentes modalidades e jogos e tem também a parceria das Forças Armadas, mais concretamente no espaço deles irá ficar a modalidade de boxe”, avançou De acordo com o Director de Formação e Instrução, Major Isaías Moniz de Brito, a primeira edição do Campeonato Nacional Militar contará com a participação de 65 militares das unidades da Guarda costeira, Guarnição do Estado Maior das Forças armadas e comandos das Regiões Militares. “Podia referir inicialmente as modalidades são atletismo nas provas de 100 metros, 1.500 metros e 5 mil metros e salto em altura, judô nas categorias menos 69 e menos 77 quilos, boxe nas categorias 57 a 63.5 quilos, 63 quilos a 71 quilos, 71 a 80 quilos e 80 a 92 quilos. Participam neste campeonato cerca de 65 militares oriundos das seguintes unidades, Comando da Guarda Costeira em São Vicente, Comando da Guarnição do Estado Maior das Forças Armadas e o Comando da 1ª, 2ª e 3ª Regiões Militares”, afirmou. Isaías Moniz de Brito, avançou ainda que os melhores colocados neste campeonato irão representar Cabo Verde e as Forças Armadas na Segunda edição dos jogos militares africano que decorre de 18 a 30 de Novembro na Nigéria. “Este evento é um campeonato nacional militar por modalidades, como já tinha dito anteriormente. Está enquadrado dentro da nossa planificação desportiva anualmente e também é uma prova que vai servir de selecção dos melhores atletas militares para representar Cabo Verde e as Forças Armadas num grande evento que se avizinha, que é a segunda edição dos Jogos Militares Africanos, que terá lugar em Abuja, Nigéria, de 18 a 30 de Novembro”, frisou. Sob o lema “Unidos na prevenção e promoção da saúde mental", o primeiro Campeonato Nacional Militar é realizado pelas Forças Armadas em parceria com o Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ) e do Comité Olímpico Cabo-verdiano (COCV).

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.