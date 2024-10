Travadores e Boavista da Praia são as finalistas da sexta edição do Gaft Cup

As equipas dos Travadores e do Boavista da Praia são as finalistas da sexta edição do Gaft Cup, cuja final disputa-se no domingo,20, às 15:30, no Estádio da Várzea.

Nos jogos das meias-finais, disputados hoje, os Travadores venceram o Varandinha de Tarrafal por 3-1, no desempate por grandes penalidades, após um empate a uma bola durante o tempo regulamentar. Quanto aos golos, Bruno marcou para os Travadores, e Ceidy, através de um pontapé de livre, empatou pelos encarnados do Tarrafal de Santiago. Por seu lado, o Boavista da Praia derrotou os Scorpions de Santa Cruz por 2-1, depois de vir da primeira parte a perder, com golo do avançado Grilo, que aproveitou uma fífia do guarda-redes Kelvi. Na segunda parte, os campeões regionais e nacional viraram o resultado com tentos do extremo Gato (ex-Vulcanico) e do defesa-central Chibinho. Para chegar a esta fase, o Varanda venceu o Grupo A e o Scorpions conquistou o Grupo B, cujos jogos aconteceram na região desportiva de Santiago Norte, no Estádio Municipal de Tarrafal. Em Santiago Sul, o Boavista da Praia ficou em primeiro lugar do Grupo B, enquanto que os Travadores venceram o Grupo A. O campeão vai substituir o Celtic da Praia, vencedor da edição anterior. O Gaft Cup é uma competição que serve de preparação para a nova época futebolística nas regiões desportivas de Santiago Norte e Sul. Divisão de grupos - Santiago Sul Grupo A: Académica da Praia, Bairro e Travadores; Grupo B: Celtic, Boavista e Sporting da Praia Divisão de grupos - Santiago Norte Grupo A: Varandinha, Estrela dos Amadores e Delta FC; Grupo B: Grémio Desportivo de Nhagar, AJAC da Calheta e Scorpion Vermelho.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.