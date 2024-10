Andebol: Seleccionador convoca 20 jogadores para o estágio no Kuwait

O seleccionador de andebol masculino de Cabo Verde já divulgou a lista dos 20 convocados para o primeiro estágio de preparação no Kuwait, para o Mundial de Andebol’2025, a realizar-se na Croácia, Dinamarca e Noruega.

Segundo a Federação Cabo-verdiana de Andebol, os convocados vão a Kuwait participar num torneio internacional de 04 a 06 de Novembro, envolvendo ainda o combinado anfitrião e as equipas nacionais do Bahrain e Irão.

De acordo com a programação, a equipa nacional cabo-verdiana, dirigida pelo seleccionador Jorge Rito, chega a Kuwait a 04 de Novembro, inicia os treinos no dia seguinte, para começar a competir a 06 do mesmo mês ante os anfitriões no Sheikh Saad Al-Abdulah Indoor Sport.

No dia 07 de Novembro, Cabo Verde enfrenta a selecção nacional de Bahrain e termina a sua passagem por este país árabe do Golfo Pérsico a 09 de Novembro, ante o Irão.

Este torneio vai ser aproveitado para a equipa técnica nacional testar novos jogadores.

Até ao Mundial, Cabo Verde tem agendado mais dois estágios, primeiramente em Dezembro deste ano e posteriormente em Janeiro de 2025.

O Mundial de andebol sénior masculino vai ser disputado de 14 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2025, simultaneamente na Noruega, Croácia e Dinamarca.

Lista dos convocados:

Guarda-redes: Elcio Fernandes, Bruno Fernandes e Edmar Fonseca.

RB: Hafsteinn Rocha, Rafael Andrade e Leandro Semedo.

CB: Edmilson Araújo, Isaías Sousa e Anderson Delgado.

LB: Luís Fortes, Délcio de Pina e Gilson Correia.

LW: Alexandre Pereira.

RW: Cristian Spínola, Edmilson Garcia, Admilson Furtado e Malvino Varela.

P: Wagner Graça, Paulo Moreno e Ivo Santos.