Cabo Verde perde último jogo de preparação para o Mundial de Andebol

​A selecção nacional de andebol sénior masculina perdeu no domingo frente à Macedónia do Norte, por 26-27, no último jogo de preparação para o Mundial 2025.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Andebol (FCA), apesar da derrota, a equipa nacional realizou uma “exibição sólida e digna de destaque”, tendo terminado a primeira parte a vencer por 15-14. "Durante o encontro, a nossa selecção teve momentos sublimes, evidenciando que estamos a evoluir a cada partida", escreveu a FCA na sua página na rede social Facebook. A Federação faz um “balanço positivo” do estágio de preparação, que decorreu na Croácia, e garante que a selecção nacional está pronta para a sua estreia no Mundial, marcada para a próxima quinta-feira, dia 16. Cabo Verde integra o Grupo G do Mundial, juntamente com as seleções da Eslovénia, da Islândia e de Cuba. A estreia da seleção nacional está agendada para o dia 16 de janeiro, frente à Islândia, em Zagreb, Croácia. A 29.ª edição do Mundial realiza-se de 14 de janeiro a 2 de fevereiro, na Noruega, Croácia e Dinamarca.

