Andebol/Mundial'2025: Cabo Verde vence Cuba (38-28) e apura-se para o "main-round"

A selecção de Cabo Verde de andebol masculino venceu hoje a sua congénere de Cuba por 38-28 e garante a presença no "main-roun" [segunda fase] do Mundial de Andebol.

Em jogo da terceira jornada do Grupo G, realizado na Arena Zagreb, na Croácia, os cabo-verdiano terminaram a primeira parte a vencer por 20-14.

No segundo 30 minutos, Cabo Verde controlou o jogo, estando sempre a frente no marcado e venceu com uma diferença de dez golos.

O capitão Leandro Semedo eleito homem do jogo e Alexandre Pereira foi o melhor marcador da selecção de Cabo Verde, com oito golos.

Depois de derrotas nos dois primeiros jogos, com a Islândia [21-34] e Eslovenia [24-36], Cabo Verde vence Cuba e conseguiu o terceiro lugar, que dá acesso à próxima fase.

No outro jogo deste grupo, também disputado hoje, a Islândia venceu a Eslovenia por 23-18 e assegurou o primeiro lugar com seis pontos.

Eslovénia ficou com o segundo lugar, com quatro pontos, e Cuba no ultimo, sem qualquer ponto, e cai para a disputa do "Trofeu Presidente".

A 29ª edição do Mundial disputa-se até 02 de Fevereiro, na Noruega, Croácia e Dinamarca.