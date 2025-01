Mundial/Andebol: Cabo Verde perde com a Croácia por 24-44 para “Main-round”

A selecção cabo-verdiana de andebol perdeu nesta quarta-feira, 22, com a Croácia por 24-44, na Arena Zagreb (Croácia) na sua primeira participação no “main-round” do 29º Campeonato do Mundo.

Jogando contra os anfitriões, a selecção cabo-verdiana começou em desvantagem e, ao intervalo, já perdia por 11-24, sendo que no segundo tempo, a superioridade croata foi ainda mais evidente, resultando em um “placard” final de 24-44 a favor da Croácia. A partida foi arbitrada pelos dinamarqueses Hansen Mads e Madsen Jesper, que conduziram o jogo sem incidentes relevantes. Cabo Verde ainda terá mais dois compromissos nesta fase, já que enfrentará o Egipto na sexta-feira, 24, e a Argentina no domingo, 26, em busca de melhores resultados. O Mundial de Andebol segue com grandes selecções em disputa, enquanto equipas como Polónia, Argélia, Kuwait, Guiné (Conacri), Estados Unidos, Japão, Cuba e Bahrain ficaram de fora do “main-round”. A 29ª edição do campeonato do Mundo da modalidade em seniores masculino decorre de 14 de Janeiro a 02 de Fevereiro, simultaneamente na Croácia, Dinamarca e Noruega.

