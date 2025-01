Mundial/Andebol: Cabo Verde perde para a Argentina por 30-26

A selecção nacional de andebol foi derrotada pela Argentina esta tarde, por 30-26, na Arena Zagreb (Croácia), durante o jogo IV “main-roud” do 29º Campeonato do Mundo.

A partida, equilibrada na primeira parte com um empate de 14-14 ao intervalo, foi marcada pela disputa acirrada entre as duas selecções, no entanto, a Argentina conseguiu impor-se na etapa final, garantindo a vitória com um placar de 30-26.

O jogo foi arbitrado pelos suecos Kurtagic Mirza e Wetterwik Mattias, que conduziram o encontro de forma tranquila e sem ocorrências relevantes.

Cabo Verde, que já acumulava uma derrota na fase anterior, enfrenta agora o desafio de buscar um resultado positivo em sua última partida desta etapa, em partida agendada para domingo, ante os campeões de África, o Egipto.

O combinado crioulo busca a sua primeira vitória na fase do “main-round” para superar o 23º lugar alcançado no Mundial de 2024 na Suécia.

A 29ª edição do Mundial de Andebol decorre até 02 de Fevereiro, com jogos realizados na Croácia, Dinamarca e Noruega, reunindo as melhores selecções de andebol masculino do mundo.