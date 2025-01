Mundial/Andebol: Cabo Verde defronta Argentina em busca da melhor performance de sempre

A selecção de Cabo Verde de andebol defronta no início da tarde de hoje a congénere da Argentina, na Arena Zagreb na Croácia, em jogo da segunda jornada do “main-round” do 29º Campeonato do Mundo.

Os comandados do seleccionador de Cabo Verde, Jorge Rito, estão determinados na busca da vitória diante dos sul-americanos, com vista a superar o 23º lugar alcançado no Mundial de 2024 na Suécia. Para o efeito, os atletas dizem-se motivados mais do que nunca, já que Cabo Verde teve de fazer uma gestão táctica na sua última partida, derrota ante os anfitriões (24-44), de modo a poupar esforços e alguns jogadores para este jogo decisivo para a sua projecção na tabela classificativa. A mesma hora do embate de Cabo Verde - Argentina, 13:30 (hora de Cabo Verde) Portugal joga com a Espanha, no United Arena de Oslo em busca da qualificação à próxima fase.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.