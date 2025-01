Mundial/Andebol: Cabo Verde estreia-se hoje na Croácia diante da Islândia

A selecção cabo-verdiana de andebol masculina estreia-se hoje diante da sua congénere da Islândia, em jogo do Grupo G da 29ª edição do Campeonato do Mundo que decorre simultaneamente na Croácia, Noruega e Dinamarca.

Nesta sua terceira participação, consecutiva, na maior montra do andebol mundial, a equipa cabo-verdiana, orientada pelo técnico português Jorge Rito, almeja fazer um bom jogo, diante de um adversário teoricamente muito mais forte e mais experimentado, neste grupo composto por duas equipas europeias (Eslovénia e Islândia), uma da América Latina (Cuba) e uma africana (Cabo Verde). O jogo, de acordo com o calendário oficial da Federação Internacional de Andebol, realiza-se às 20:30 locais (18:30 de Cabo Verde), sendo precedido da outra partida da referida poule, que coloca frente a frente Eslovénia e Cuba. Depois de três estágios realizados no Kuwait, Portugal e Croácia (Porec), o combinado cabo-verdiano mostra-se motivado para ultrapassar todas as contrariedades ao longo dos seus jogos em Zagreb, para continuar a fazer história, já que reina um sentimento de união à volta do colectivo. “Será o nosso terceiro mundial. Estamos a trabalhar para fazer o melhor. Temos condições para isto e queremos levar o nosso andebol ao mais alto nível”, referiu o andebolista Admilson Furtado. Opinião corroborada pelo capitão Leandro Semedo, para quem “os jogadores estão determinados a mostrar o seu valor no cenário global no Campeonato do Mundo”. Para o director técnico da Federação cabo-verdiana de Andebol, que assume a chefia da comitiva crioula nesta missão, desta vez Cabo Verde tem reunidas as condições para uma boa participação, alegando que fez uma preparação à altura das exigências da prova. Nesta linha de pensamento, o presidente federativo, Tony Teixeira, disse que a selecção cabo-verdiana teve as melhores condições de sempre para preparar o campeonato do mundo. Segundo o calendário, Cabo Verde volta a jogar no sábado, 18, às 16:00 frente a Eslovénia e encerra a sua participação na fase de Grupo com Cuba na segunda-feira, 20, às 16:00 de Cabo Verde. A 29ª edição do campeonato do Mundo de andebol decorre de 14 de Janeiro a 02 de Fevereiro na Noruega, Croácia e Dinamarca.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.