Mundial/Andebol: Cabo Verde entra a perder com a Islândia

Cabo Verde perdeu esta quinta-feira contra a Islândia em Zagreb.

Cabo Verde estrou-se nesta edição do Campeonato do Mundo de Andebol com uma derrota (21-34) em Zagreb, diante da forte oposição da Islândia.

Ao intervalo, a selecção cabo-verdiana, que já vai na sua terceira participação consecutiva na maior montra do andebol mundial, perdia por 08-18 em partida do Grupo G do 29º Campeonato do Mundo.

No outro jogo desta poule, a Eslovênia levou de vencida a sua congénere de Cuba por 41-19.

Cabo Verde volta a jogar no sábado, 18, desta feita, diante da Eslovénia, ao passo que Islândia defronta Cuba.