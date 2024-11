CAN 2025: Tubarões Azuis jogam contra Egipto e Mauritânia para as duas ultimas jornadas de qualificação

Os Tubarões Azuis enfrentam no próximo dia 15 a selecção do Egipto e no dia 19 joga contra a Mauritânia, para as duas ultimas jornadas de qualificação ao CAN 2025 em Marrocos.

Segundo informou hoje a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF ) o primeiro jogo válida pela quinta jornada do Grupo C, será contra a selecção do Egito, no dia 15 de Novembro no Estádio Nacional, na cidade da Praia, às 15h00.

Já no dia 19 de Novembro , a selecção de Cabo Verde disputará a sexta e última jornada contra a Mauritânia. Este jogo acontecerá no Estádio Cheikha Ould Boidiya , em Nouakchott , às 15h00 locais (14h00 em Cabo Verde).

Actualmente , Cabo Verde ocupa o terceiro lugar no Grupo C, com três pontos, mesma pontuação que a Mauritânia.

O grupo é liderado pelo Egipto, com 12 pontos, seguido pelo Botswana , com seis pontos. Para garantir uma vaga na CAN 2025, os Tubarões Azuis precisam terminar entre os dois primeiros colocados do grupo.