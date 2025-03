IDJ assina contratos-programa com três federações e com as Forças Armadas

O Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ) assinou contratos-programa com as federações cabo-verdianas de andebol, futebol, halterofilismo e com as Forças Armadas para o ano 2025. Os contratos assinados, conforme avançou o IDJ, destinam-se à comparticipação financeira para o funcionamento e desenvolvimento das actividades desportivas, de acordo com os planos apresentados pelas referidas federações. O contratos-programa referente a 2025 foram assinados pelo administrador do IDJ, Anildo Santos, e presidentes da Federação Cabo-verdiana de Halterofilismo, Carlos Albino dos Santos, da Federação Cabo-verdiana de Andebol, António Teixeira, da Federação Cabo-verdiana de Futebol, Mário Semedo, e comandante do Pessoal das Forças Armadas, tenente-coronel José Lopes de Almeida. “Fazemos votos de que essa parceria possa criar condições favoráveis para o desenvolvimento dessas modalidades em Cabo Verde”, escreve o IDJ na sua comunicação. Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.