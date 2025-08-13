Fundação Benfica prepara envio de medicamentos e equipamentos hospitalares para São Vicente

O Sport Lisboa e Benfica, através da sua Fundação, anunciou hoje uma acção humanitária para apoiar a ilha de São Vicente, reunindo parcerias para doar medicamentos e equipamentos hospitalares após as cheias que assolaram a ilha.

Através de uma publicação, na sua página oficial do facebook, o clube informou que está a reunir as parcerias necessárias para o envio de medicamentos e equipamentos hospitalares, visando apoiar as unidades de saúde que sofreram danos significativos devido às cheias.

A iniciativa tem como objectivo mitigar o impacto causado pela destruição de pontes, estradas e habitações, bem como pelas vítimas mortais e deslocados registados após a intempérie.

A Fundação Benfica sublinha que a sua intervenção será “útil e pertinente”, procurando responder às necessidades mais urgentes de três municípios que permanecem em estado de calamidade.

O Benfica manifestou ainda a solidariedade de toda a estrutura do clube para com o povo cabo-verdiano, reforçando a ligação histórica e afectiva que une as águias a milhares de benfiquistas residentes no arquipélago.