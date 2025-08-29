​Bubista convoca 27 jogadores para jogos para a qualificação ao Mundial 2026

O seleccionador nacional, Pedro Brito ‘Bubista’, fez esta sexta-feira, 29, a apresentação de 27 jogadores para a disputa em Setembro, nas jornadas 7ª e 8ª, do grupo D, de qualificação ao Mundial 2026. A novidade é o regresso do avançado Nuno da Costa.

Para os dois jogos, o selecionador convocou os guarda-redes Bruno Varela, Josimar Dias ‘Vozinha’ e Márcio da Rosa.

Da lista dos convocados estão as defesas Edilson Borges ‘Diney’ , David Moreira, Kelvin Pires 'Djack', João Paulo Fernandes, Roberto Lopes ‘Pico’ , Sidny Lopes Cabral, Steven Moreira e Wagner Pina.

O selecionador escolheu os médios Aílson Tavares, Deroy Duarte , Jair Semedo ‘Yannick’ , Heriberto Tavares, Jamiro Monteiro, Laros Duarte, Kevin Pina e Telmo Arcanjo .

Bubista chamou ainda os avançados Alessio da Cruz , Dailon Livramento, Garry Rodrigues, Jovane Cabral, Hélio Varela , Nuno da Costa, Ryan Mendes e Willy Semedo .

A Seleção Nacional começa por visitar, no dia 04 de Setembro, quinta-feira, as Maurícias, no jogo da 7.ª jornada, que será disputado no Estádio Côte d’Or National Sports Complex, nas Maurícias.

Já na 8.ª jornada, Cabo Verde recebe em casa, no dia 09 de Setembro, no Estádio Nacional, na cidade da Praia, os Camarões. O jogo Cabo Verde VS Camarões, no dia 09 de Setembro, começa às 15h00.

Para este jogo, parte da receita da bilheteira será em prol da ilha de São Vicente, que no dia 11 de Agosto foi atingida pela tempestade Erin, que fez nove vítimas mortais e inúmeros estragos.

A Federação Cabo-verdiana de Futebol informa que os bilhetes para o jogo, frente à congénere dos Camarões, referente à 8.ª jornada, já se encontram disponíveis para compra online, estando em breve também acessíveis em formato físico.

A Federação salienta ainda que este encontro será determinante para a classificação e para o apuramento ao Mundial de 2026, que terá lugar nos Estados Unidos da América, Canadá e México.

Nesse sentido, apela à mobilização e contribuição de todos os cabo-verdianos, no país e na diáspora, para juntos alcançarmos o grande objectivo de marcar presença nesta competição.

Convocados

GR Bruno Varela – Al-Hazm (Arabia Saudita)

GR Josimar Dias ‘Vozinha’ – GD Chaves (Portugal)

GR Márcio da Rosa – Montana (Bulgária)

DEF Edilson Borges ‘Diney’ – Al Bataeh (Emirados Árabes Unidos)

DEF David Moreira – Sporting (Portugal)

DEF Kelvin Pires 'Djack' – SJK (Finlândia)

DEF João Paulo Fernandes – FC Otelul (Romênia)

DEF Roberto Lopes ‘Pico’ – Shamrock Rovers (Irlanda)

DEF Sidny Lopes Cabral – Estrela da Amadora (Portugal)

DEF Steven Moreira – Columbus Crew (Estados Unidos da América)

DEF Wagner Pina – Trabzonspor (Turquia)

M Aílson Tavares – Beitar Jerusalem (Israel)

M Deroy Duarte – Ludogorets (Bulgária)

M Jair Semedo ‘Yannick’ – Farense (Portugal)

M Heriberto Tavares – Maccabi Netanya (Israel)

M Jamiro Monteiro – Zwolle (Países Baixos)

M Laros Duarte – Puskás Akadémia FC (Bulgaria)

M Kevin Pina – FK Krasnodar (Rússia)

M Telmo Arcanjo – Vitória SC (Portugal)

AV Alessio da Cruz – Athletic (Brasil)

AV Dailon Livramento – Hellas Verona (Itália)

AV Garry Rodrigues – Apollon Limassol (Chipre)

AV Jovane Cabral – Estrela da Amadora (Portugal)

AV Hélio Varela – Gent (Bélgica)

AV Nuno da Costa – Basaksehir (Turquia)

AV Ryan Mendes – Kocaelispor (Turquia)

AV Willy Semedo – Omonia (Chipre)