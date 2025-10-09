​“Será o jogo das nossas vidas”: Cabo Verde defronta Eswatini numa partida histórica e com casa cheia

A selecção nacional de futebol entra em campo esta tarde, às 15h00, para defrontar Eswatini, naquele que é considerado o jogo mais importante da equipa nacional.

Mais de 30 profissionais, entre jornalistas e fotógrafos nacionais e internacionais, estão credenciados para o evento, incluindo de órgãos como a cadeia televisiva Sportv, o diário desportivo espanhol Marca, o britânico The Guardian, o portal digital alemão Focus, a revista inglesa Olde Socor e o Desportivo Atlantic.

O vice-presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), Paulo Santos, garantiu à RCV que “está tudo apostos” para o arranque do encontro, que classificou como “o jogo das nossas vidas”.

Segundo o dirigente, trata-se de uma partida “muito importante para Cabo Verde, para a selecção nacional de futebol e para toda a nação”.

Paulo Santos apelou ao público para manter a calma e respeitar as regras durante o jogo. “Pedimos às pessoas que não invadam o recinto do jogo. A FIFA já nos advertiu com uma multa e podemos ter outras consequências. É importante que o jogo decorra em condições normais e, no final, se Deus quiser, possamos fazer a festa, mas uma festa tranquila, nas bancadas e nas ruas”, sublinhou.

O dirigente confirmou ainda que os bilhetes estão completamente esgotados. “Houve sold out no segundo dia da venda. Assumimos que as coisas não correram bem e vamos analisar com a empresa responsável pelo processo de venda para corrigir os problemas nos próximos jogos”, explicou.

A FCF recomenda que apenas as pessoas com bilhete se desloquem ao Estádio Nacional e que os restantes adeptos acompanhem a partida através das telas gigantes instaladas em vários pontos da cidade.

“Depois, podemos fazer a festa com todos”, acrescentou Paulo Santos, apelando também para que os adeptos cheguem cedo ao recinto, cujos portões abrem às 12h00, de forma a evitar constrangimentos no trânsito.

Do lado técnico, o seleccionador nacional, Pedro Brito (Bubista), mostra-se confiante. Em declarações à RCV, afirmou acreditar “a 100 por cento” na equipa e apelou ao apoio incondicional do público durante o jogo.

O técnico destacou o bom percurso da selecção nas eliminatórias. “Estamos confiantes e a nossa confiança vem dos factos, daquilo que temos realizado até aqui".

Bubista também apelou à responsabilidade dos adeptos na hora da celebração. “Primeiro, vamos ganhar e depois festejar. Que tudo corra bem, com tranquilidade. O mais importante é vencer o jogo e sentir-nos felizes”.