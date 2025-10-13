Futebol feminino: ​Bilhetes do jogo Cabo Verde VS Mali já estão à venda

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) acaba de anunciar que os bilhetes para o jogo de qualificação do CAN feminino, entre Cabo Verde e Mali, estarão à venda a partir desta tarde de quarta-feira, 22, nos postos de venda.

Segundo a FCF, apenas os bilhetes da bancada coberta serão comercializados no valor de 300 escudos. Os bilhetes podem ser aquiridos nos postos de venda: Sede da FCF, na Várzea, Shell São Filipe e Enacol de Palmarejo.

A FCF avisa que a seleção treina esta quarta-feira, 22, no Estádio Nacional, às 15h00, sendo que às 14h50 é a conferência de imprensa com a presença de duas jogadoras, no Estádio Nacional.

De lembrar que o jogo entre Cabo Verde e Mali será disputado esta sexta-feira, 24, às 15h00, no Estádio Nacional, na cidade da Praia.

A seleção está à procura do seu primeiro apuramento para a fase final do Campeonato Africano das Nações, edição de 2026, que será disputada em Marrocos.