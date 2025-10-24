Futebol Feminino: Cabo Verde joga hoje carta decisiva no Mali para acesso ao CAN’2026

A seleção cabo-verdiana de futebol feminina joga hoje em Bamaco (Mali) uma cartada decisiva para a sua qualificação inédita a uma fase final do CAN, ante os anfitriões do Mali, jogo da segunda mão da segunda eliminatória

Um jogo que não parece ser nada fácil para a turma cabo-verdiana, que viajou para Bamaco já a perder (0-1), resultado consentido há quatro dias no Estádio Nacional, na cidade da Praia, em jogo referente à primeira-mão desta eliminatória, o que deixa mais confortável a selecção visitada.

Ainda assim, a seleccionadora nacional, Silvéria Nédio, conhecida no meio desportivo como Nita, tenta aliviar toda a carga psicológica e qualquer pressão às suas convocadas, com o argumento dr que Cabo Verde doravante conta com um naipe de futebolistas internacionais evoluídas e que poderá dar a volta ao jogo e à eliminatória, para alcançar o objectivo preconizado.

Frente a frente, na tarde de hoje, a partir das 16:00, o relvado do Estádio Internacional 26 de Março em Bamako, recebe duas equipas, a visitada, o Mali, muito mais experiente nestas andanças internacionais, que vem de uma vantagem importante fora de portas e que tem a seu favor o jogo decisivo em casa, e a irreverência das Tubarões Azuis, ambiciosas com vontade de “fazer histórias”.

Num ano indubitavelmente marcado pela consagração de Cabo Verde ao futebol mundial, dada a qualificação da selecção masculina ao Mundial’2026, a selecção feminina quer aproveitar este fenómeno para também conquistar um apuramento histórico, não o Mundial, mas o Campeonato Africano das Nações (CAN).

Certo é que as convocadas de Nita Nédio terão pela frente uma selecção matreira, liderada por Birama Konaté, especialista nesta caminhada, e que quer tirar proveito do golo de Aicha Samaké, apontado no Estádio Nacional, e que ditou a vitória maliana, para travar todas as aspirações crioula e voltar a colocar Mali numa fase final do CAN.

Cabo Verde ocupa a 126.ª posição no ranking feminino da FIFA, com 1110.16 pontos, e o Mali é a 79.ª selecção posicionada no mesmo ranking, com 1282.88 pontos