Futebol feminino: Selecção de Cabo Verde defronta Mali e já “sonha” com CAN’2026

A selecção cabo-verdiana de futebol feminino defronta o Mali, na tarde de hoje, às 15:00, no Estádio Nacional, no jogo da primeira-mão da segunda eliminatória para o CAN’2026 em Marrocos, e sonha “fazer história”.

“Queremos fazer história”, admitiu a seleccionadora nacional Silvéria Nédio, mais conhecida por Nita, no último treino de preparação para a recepção das malianas, em jeito de lançamento desta partida, no Estádio Nacional, onde, há 10 dias, os Tubarões Azuis masculinos despertaram a atenção pelos quatro cantos do mundo, face à sua inédita qualificação para o Mundial’2026.

Depois de quatro dias de treinos intensivos e a trabalhar uma equipa praticamente constituída por jogadoras que militam em clubes estrangeiros, Nita Nédio disse que a selecção feminina inspira-se na proeza da selecção masculina e que está convicta de que a emoção vai ser grande.

“Cabo Verde está motivada física e mentalmente, com a moral bem alta para fazer história”, realçou, prometendo “fazer um bom jogo, respeitando, no entanto, um adversário com potencial em África”.

Referiu que nestes sete anos, a selecção feminina de Cabo Verde cresceu muito, que está determinada num bom jogo, razão pela qual, “sonha sempre para o povo cabo-verdiano, por forma a levar de vencida a eliminatória para se qualificar, pela primeira vez, ao CAN.

Antevendo muito mais dificuldade neste jogo com o Mali do que aquele que foi com a Guiné, adversária dos preliminares, Nita disse que o futebol feminino depende do momento, mas que Cabo Verde, vai jogar de igual para igual com o Mali.

“Aumentamos o nosso nível de jogo. De início a selecção era baseada nas atletas residentes, que praticavam um campeonato curto e com muita paragem o que dificulta muito. Neste momento temos uma equipa recheada de atletas da diáspora, que envergam emblemas de grandes equipas. Temos actualmente uma selecção forte, o que demonstra que o nosso futebol evoluiu muito”.

Aos amantes da modalidade, lançou um apelo no sentido de se deslocarem ao Estádio Nacional para “puxarem bastante pela selecção”, alegando que o sonho das mulheres de Cabo Verde é de todo o Cabo Verde.

“Estamos unidas e isso será bom para o jogo e dentro do campo daremos o máximo", garantiu a avançada e goleadora Vânia Moreira.

A selecção nacional feminina procura a sua qualificação inédita à maior montra do futebol africano feminino.

Ocupando a 126.ª posição no “ranking” feminino da FIFA com 1.110,16 pontos, Cabo Verde sabe que tem pela frente um “osso duro de doer”, já que que o Mali é, actualmente, a 79.ª posicionada do ranking da FIFA com 1.282,88 pontos.

As malianas também chegaram ao país com olhos postos na vitória e, acima de tudo, na qualificação, cuja cartada decisiva será jogada em Bamaco, cidade capital do Mali.

Lista das 22 convocadas:

Guarda-redes: Jacinta Rodrigues (Seven Stars, Cabo Verde) e Kátia Duarte (Amora, Portugal).

Defesa: Romina (Juve Força, Portugal), Varsénia (Seven Stars, Cabo Verde), Leidina (Ouriense, Portugal), Leonilde (Guia FC, Portugal), Sylviane (Nice, França), Eleya (Real Sport Club, Portugal) e Daniela (Estrela de Amadora, Portugal).

Meio-campo: Alcione (Seven Stars, Cabo Verde), Maísa “Grampola” (Guia FC, Portugal), Kleydiana Borges (Alianza Lima, Perú), Natsha “Sasha”, (Juve Force, Portugal), Carolyn “Nany”, (llana, Cabo Verde), Larissa (Leixões SC, Portugal) e Agna “Dara” (Amora FC, Portugal).

Avançadas: Ivania Moreira “Vá” (Clube Albergaria, Portugal), Sandra (London Bees, Inglaterra), Raissa Tavares “Luriane” (Black Panthers, Cabo Verde), Irlanda Lopes “Irlas”, (Vitória SC, Portugal), Melany Fortes “Melatcha” (S C Braga, Portugal) e Eveline Varela “Evi” (Valadares de Gaia, Portugal).