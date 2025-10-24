Das origens do CAN Feminino

*CAN Feminino – Marrocos 2026 *Campeonato Africano de Futebol Feminino (CAF_F) *Capa das Nações Africanas Femininas (C.N.A_F) Versus nossa Seleção Nacional Feminina *Kuzas ki nú debi sabi sobre CAN Feminino

A copa ou o campeonato das seleções femininas de futebol em África acontece desde de 1991, com a disputa entre 4 (quatro) seleções dos seguintes países: Nigéria, Gana, Guiné e Camarões. Naquela altura as competições não se sediavam num único país. O evento nasceu com o propósito de se realizar de 2 (dois) em 2 (dois) anos. Entretanto, as dificuldades iniciais não permitiram a consolidação daquele desejo. Assim, dois anos depois, em 1993, não se realizou a competição, voltando a acontecer em 1995, ainda, sem ter um país como sede do evento e tendo a seleção da Nigéria sagrada bicampeã. É, a partir de 1998, que o CAN Feminino de Futebol se consagra como uma competição bianual, passando a realizar-se de dois em dois anos, e tendo um país africano como palco.

Depois de 1998, o CAN Feminino vem acontecendo de forma constante todos os anos pares, como exemplo:1998, 2000, 2002, 2004, 2006 (…), 2018, tendo falhado, apenas, em 2020, por conta da pandemia da Covid-19, porém, retomado logo de seguida nos anos de 2022 e 2024.

Principais Palcos da realização da Competições

As duas primeiras edições aconteceram, sem um país como sede do evento. A partir de 1998, a Nigéria foi anfitriã do evento por 3 (três) vezes. Seguido da África do Sul, da Guiné Equatorial, Namíbia e Marrocos, por duas vezes; Camarões e Gana já receberam a prova, por uma única vez cada.

Curioso o facto de que a Nigéria bem como a Guiné Equatorial nos anos em que foram anfitriãs, as suas seleções se sagraram vencedoras da competição.

Palmarés da Competição

O CAN feminino já conta com 15 edições realizadas. No próximo ano, em 2026, durante o mês de março em Marrocos, pintaremos o quadro da XVIª Edição - da festa do futebol feminino em África.

Até agora, as moças da Federação da Nigéria contabilizaram 12 (1991,1995,1998,2000,2002,2004,2006,2010,2014,2016,2018,2004) das 15 taças desta competição. Seguidas das meninas da Guiné Equatorial que já venceram a competição por duas vezes (2008 e 2012). E as garotas da África do Sul que venceram a edição de 2022, realizada em Marrocos. Reforçar que a Nigéria é Campeã em título (2024) num certame realizado, nesse mesmo palco, Marrocos.

Nossa Seleção versus CAN Feminino

As nossas bebés “Tubarões-Fêmeas”, ou seja, a nossa seleção feminina constituída em 2018, dois anos antes da Covid-19, tiveram a sua estreia perante o seu público, no “Baka Arena”, num jogo amigável ante as nossas “irmãs da luta”, a Guiné-Bissau. As nossas comadres da Guiné-Bissau venceram-nos por 0-1. No ano seguinte, em março de 2019, as selecionadas de “Nita” viajaram à Guiné para que ficasse registada a nossa primeira vitória (1-2), golos da Wendy Silva e Joceline Semedo.

A nossa primeira internacionalização de sempre seria num torneio da UFOA – União das Federações da África Ocidental - 2020 – tendo as nossas “mudjeris” galgado o 4º lugar do torneio.