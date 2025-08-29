​Venda dos bilhetes para o jogo Cabo Verde x Eswatini começa hoje

Os bilhetes estarão disponíveis em alguns postos de venda da cidade da Praia: Estádio da Várzea, Enacol Sucupira, Enacol Palmarejo, Shell Achada São Filipe e Pastelaria Vilu.
Os bilhetes serão vendidos a seguintes preços: Bancada Coberta: 500 escudos, Bancada Descoberta: 300 escudos, Bancada Norte: 100 escudos e Bancada Sul: 100 escudos.
A FCF informa que serão vendidos no máximo cinco bilhetes por pessoa.
Em relação a entrada de crianças para o Estádio, a FCF esclarece que atendendo às recomendações da FIFA, as crianças precisam dos seus próprios bilhetes para entrarem no Estádio, a não ser que seja um “Bebé de Colo”, uma criança que tenha dois anos ou menos, e que tenha uma altura até 86cm.
A FCF avisa ainda que a venda dos bilhetes no Estádio no dia do jogo, não é permitida pela FIFA.
De lembrar que Cabo Verde empatou esta quarta-feira com a Líbia, por 3-3, e continua com o sonho de apuramento para o Mundial 2026. O último jogo da seleção nacional será no dia 13 de Outubro, no Estádio Nacional, na cidade de Praia, frente a ESwatini.