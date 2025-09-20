IDJ reforça compromisso com os campeonatos nacionais de basquetebol e contraria decisão da federação

​O Instituto do Desporto e da Juventude (IDJ) assegurou que estão garantidos os recursos financeiros necessários para a realização dos campeonatos nacionais de basquetebol Sub-18 e seniores, nas categorias masculina e feminina e contesta decisão da federação.

Em comunicado divulgado na sua página oficial, a instituição reafirmou o seu compromisso com o calendário competitivo nacional, após o anúncio da Federação Cabo-verdiana de Basquetebol sobre o cancelamento das competições.

De acordo com um comunicado, o IDJ considerou "sem fundamento" a decisão da federação, alegando que não existe qualquer impedimento de natureza financeira que inviabilize a realização dos campeonatos.

A entidade sublinhou ainda que as condições para a concretização dos eventos desportivos já estão asseguradas, em conformidade com os compromissos assumidos com clubes, atletas e agentes desportivos.

“O IDJ sublinha a importância estratégica da realização regular das competições nacionais, sobretudo nas categorias de formação, enquanto instrumentos essenciais para o desenvolvimento do desporto, a valorização dos talentos nacionais e a promoção da igualdade de género no acesso ao desporto”, avançou o documento.

Por conseguinte, o Instituto apelou à Federação para que cumpra as suas responsabilidades estatutárias e organizativas, garantindo, em articulação com os clubes e associações regionais, a plena realização dos campeonatos nacionais da época desportiva em curso.

O IDJ garantiu que continuará a acompanhar atentamente a situação, com o objectivo de salvaguardar os direitos dos atletas, clubes e demais agentes desportivos.