Tolerância de ponto será em todo o território nacional e não apenas em Santiago para apoiar a Seleção

Ao contrário do que tinha sido anunciado ontem, o Governo decidiu hoje conceder tolerância de ponto em todo o território nacional, e não apenas na ilha de Santiago, na próxima segunda-feira, 13, para permitir que os cabo-verdianos acompanhem o jogo decisivo da Seleção Nacional rumo ao Mundial de 2026.

A decisão consta de uma resolução publicada hoje no Boletim Oficial, onde o Governo justifica a medida com o feito histórico que a Seleção Nacional está prestes a alcançar, tendo em conta a sua campanha excepcional nos jogos de qualificação para a fase final do Campeonato do Mundo de Futebol.

De acordo com a resolução, a tolerância de ponto será concedida a partir das 12h00 de segunda-feira, 13, aos funcionários e agentes do Estado, dos institutos públicos e das autarquias locais, sendo o horário de funcionamento dos serviços públicos limitado das 08h00 às 12h00.

A medida visa permitir que os cabo-verdianos, presencial ou remotamente possam assistir e apoiar a Seleção no jogo contra a Eswatini, marcado para as 15h00 no Estádio Nacional.

O Governo reconhece que o incentivo dos adeptos tem sido determinante para aumentar os níveis de confiança e de concentração dos atletas, sublinhando que o ambiente nas arquibancadas, com cânticos, bandeiras, aplausos e batucadas, tem inspirado a equipa nacional.

Ficam, contudo, excluídos da tolerância de ponto os trabalhadores das Forças Armadas, Polícia Nacional, Polícia Judiciária, estabelecimentos de saúde, guardas prisionais, vigilantes e outros serviços que laborem em regime ininterrupto e cuja presença seja considerada indispensável.