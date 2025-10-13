Rui Águas entende que tarefa de Cabo Verde frente a Essuatíni não será fácil

Rui Águas, antigo seleccionador dos Tubarões Azuis, entende que a tarefa frente a Essuatíni não será fácil. devido a diversos factores , em entrevista ao jornal A Bola.

Em entrevista ao jornal A Bola, Rui Águas, que foi seleccionador dos Tubarões Azuis em dois períodos (2014 a 2016 e 2017 a 2019), acredita que "não haver vento pode ser determinante" e que a formação cabo-verdiana é favorita.

O antigo seleccionador nacional sublinhou que chegar a um Campeonato do Mundo não é de um dia para o outro, especialmente num país sem campeonato profissional e de uma população pequena.

“Juntaram-se, além do valor da equipa e da equipa técnica, factores que por vezes dificultam, mas agora permitiram que este sonho esteja perto de se cumprir. Desde logo ter sido possível ultrapassar um adversário à partida favorito como é os Camarões”, fundamentou.

Com a autoridade de quem conhece a realidade de Cabo Verde como poucos, o treinador português não duvida de que haja muitos que vão entrar em campo com um "friozinho na barriga".

Lembrou que este é um momento importante e incrível e para país e todos os cabos- verdianos. Por isso garantiu que o estado de ansiedade será por esta altura muito grande.

Não deixou de parabenizar o actual treinador dos Tubarões Azuis, Bubista, “pelo que já fez porque bem os merece”.