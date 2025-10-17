Selecionadora acredita que Cabo Verde pode fazer história no futebol feminino

A selecionadora nacional Silvéria Nédio acredita que Cabo Verde pode também fazer história no futebol feminino ao vencer os dois jogos da última eliminatória de qualificação para o Campeonato Africano das Nações (CAN) Feminino 2026.

Silvéria Nédio discursava durante um encontro com o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, no Palácio do Governo.

No seu discurso, Silvéria Nédio afirmou que a selecção feminina tem sonhos igual aos da selecção masculina e igual às da selecção feminina Sub-17.

“É um sonho que todos os cabo-verdianos têm: chegar a patamares grandes, como o Mundial e o CAN”, afirmou a treinadora.

“Desde a primeira hora, a partir do momento em que os Tubarões Azuis se qualificaram para o Mundial da FIFA 2026, o nosso presidente da Federação levantou dois braços, um para o masculino e outro para o feminino, e pediu a Cabo Verde, ao Governo e a todos para abraçarem também a selecção feminina. Nós só temos a agradecer esse gesto e o compromisso de continuar a lutar. Temos sonhos, temos determinação e, com fé em Deus, e o apoio de todos, espero que nós também façamos história”, disse.

A capitã da selecção, Varsénia da Luz, também acredita que a equipa poderá fazer história no futebol feminino.

“Estamos motivadas, muito alegres e com moral para conseguirmos um feito histórico para Cabo Verde e para o futebol feminino. Só temos a agradecer”, afirmou.

Governo garante apoio

Por seu turno, o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, explicou que o encontro visa, em primeiro lugar, motivar as jogadoras e também dar visibilidade à Selecção Nacional Feminina de Futebol. Também garantiu o apoio do Governo.

“Vocês vão realizar o vosso sonho com determinação, mas também com muito talento, e podem contar com o apoio do Governo. Este acto é essencialmente por dois motivos: primeiro, para motivar-vos ainda mais; e segundo, para dar visibilidade. É preciso dar visibilidade principalmente neste momento, em que atingiram o ponto alto da vossa trajectória e estão prestes a competir ao mais alto nível do futebol feminino em África”, afirmou o Chefe do Governo.

Ulisses Correia e Silva defendeu que é importante o país abraçar o futebol feminino com o mesmo entusiasmo que demonstra pelo masculino.

“Os Tubarões Azuis são meninas e rapazes, e deve ser visto assim. Já mostramos que ser pequeno não faz a diferença. Pelo contrário, motiva-nos a fazer ainda mais e melhor do que os maiores, mesmo com menos recursos. Já provámos que conseguimos e, no futebol feminino, a vontade e a prova são as mesmas”, discursou.

O Primeiro-ministro destacou ainda o impacto positivo que o desporto tem na projecção da imagem de Cabo Verde internacionalmente.

“Cabo Verde está na moda. Hoje todos querem a camisola dos Tubarões Azuis, o cachecol. Esse efeito vai muito além do campo. É a imagem do país que se projecta fortemente, mostrando que somos capazes de alcançar patamares altos quando acreditamos e trabalhamos com fé, força e foco”.

“Chegou a nossa hora”

Também presente no encontro, a vice-presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol, Tatiana Carvalho, lembrou o percurso de crescimento da selecção feminina desde a sua criação, em 2018, e o momento de maturidade que a equipa atravessa.

“Estamos prontas e preparadas. O futebol feminino teve um percurso importante, a nossa primeira caminhada começou, em 2018, e desde então houve uma evolução significativa. Agora sentimos que chegou a nossa hora. É o momento de dignificarmos o futebol feminino cabo-verdiano, e a equipa está pronta para dar essa alegria a todos os cabo-verdianos”.

De referir que na segunda-feira, 20, a Selecção Nacional Sénior Feminina realizou, no Estádio Nacional, o primeiro treino de preparação para o jogo de qualificação para o CAN 2026. As atletas são na sua maioria residentes na diáspora.

Na sexta-feira, 24, às 15h00, acontece o jogo da 1.ª mão, no Estádio Nacional e o jogo da 2.ª mão está marcado para o dia 28 de Outubro, em território maliano.

Cabo Verde chega a esta fase após eliminar a Guiné-Conacri nos preliminares e busca, pela primeira vez, garantir a qualificação para uma fase final do Campeonato Africano das Nações, cuja edição de 2026 será realizada em Marrocos.

Lista das convocadas

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1247 de 22 de Outubro de 2025.