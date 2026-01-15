CAN’2026/Futebol: Selecção feminina de Cabo Verde conhece hoje adversários da fase de grupo

A selecção de Cabo Verde de futebol feminina conhece hoje os adversários do Grupo da sua primeira participação no Campeonato Africano das Nações, a ser disputado em Marrocos, palco do sorteio da CAF desta manhã.

De acordo com a organização, Cabo Verde está inserido no pote 4, constituído ainda pelas equipas nacionais da Tanzânia, do Quénia e do Mali.

Marrocos, Nigéria, África do Sul e Gana estão no pote 1, Zâmbia, Camarões, Costa do Marfim e Argélia integram o pote 2, ao passo que as selecções nacionais do Senegal, do Mali, Egipto e Burquina Faso formam o pote 3.

O sorteio, de acordo com a Confederação Africana de Futebol (CAF), realiza-se às 13:00 GMT (12:00 de Cabo Verde).

A selecção feminina de Cabo Verde qualificou-se em Outubro, em Bamako (Mali), para a fase final do CAN’2026, ao vencer os anfitriões por 4-2, revertendo a desvantagem que levava na primeira mão disputada na cidade da Praia.

O resultado histórico coloca a equipa nacional, pela primeira vez, entre as 16 selecções africanas que vão disputar o CAN’2026, prova que terá como palco o Reino de Marrocos.