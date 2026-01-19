Futebol: Senegal sagra-se campeão da CAN2025 após triunfo sobre Marrocos no prolongamento

O Senegal venceu, este domingo, Marrocos por 1-0, após prolongamento, e conquistou a Taça das Nações Africanas de futebol (CAN2025), repetindo o título de 2021, numa final em que os marroquinos desperdiçaram um penálti no limite do tempo regulamentar.

Pape Gueye marcou o golo que garantiu o triunfo do Senegal, aos 94 minutos, e o segundo título na CAN, depois de Brahim Díaz, melhor marcador do torneio, com cinco golos, ter desperdiçado uma grande penalidade no último lance do tempo regulamentar.

O triunfo do Senegal na final frente à selecção anfitriã apenas tem paralelo em três das 35 edições da Taça das Nações Africanas, duas delas protagonizadas pelo Gana, na Tunísia, em 1965, e na Líbia, em 1992.

Mais recentemente, em 2000, os Camarões conquistaram o título diante da Nigéria, que coorganizou o torneio com o Gana.